Sondaggio egiziano per Leonardo Semplici: l'ex viola cercato dall'Al Alhy
Oggi alle 16:47News
di Redazione FV

L'ex allenatore della Fiorentina Primavera Leonardo Semplici potrebbe tornare in panchina a pochi mesi dalla fine della sua esperienza alla Sampdoria. Il tecnico Fiorentino, ex Arezzo, Pisa, Spal, Cagliari e Spezia, sarebbe stato infatti sondato per la panchina dell'Al Alhy Sporting Club, squadra della massima serie egiziana.