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Solomon è diventato padre: a Firenze è nata la sua piccola Emma
Fiocco rosa in casa Fiorentina. L’esterno viola Manor Solomon è diventato padre per la prima volta: lo scorso 21 maggio la moglie Dana ha dato alla luce a Firenze la piccola Emma. La coppia ha voluto condividere la gioia del momento anche sui social, pubblicando una tenera foto direttamente dal reparto maternità, con la neonata tra le braccia dei genitori.
Un’immagine semplice ma carica di emozione, subito accompagnata dagli auguri di tifosi, amici e compagni di squadra.
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