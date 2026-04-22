"Meglio secondi che ladri!". Arriva il libro del Brivido Sportivo sul decennio '76-86

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“Meglio Secondi che Ladri”, un motto che ha fatto storia, ideato nel 1982 da Il Brivido Sportivo all’indomani del famoso Scudetto scippato dalla Juventus alla Fiorentina. E’ questo il titolo del sesto capitolo di Viola 100, la Storia della Squadra di Firenze, che racconta le vicende viola del decennio 1976-86. Anni di profondi cambiamenti nel club gigliato che, dopo la tribolata seconda metà degli ani 70, diventa ricco e ambizioso con i Pontello che costruiscono attorno alla stella Antognoni una squadra finalmente ricca di campioni. Da Bertoni a Graziani, passando per Pecci, Massaro e Vierchowod.

La Fiorentina lotta per grandi traguardi, guidata dal grande ex Picchio De Sisti, ma non riesce a conquistare il meritato tricolore a causa della sfortuna che colpisce spesso il suo Capitano e dei soprusi arbitrali. Tutte storie e imperdibili aneddoti, accompagnate dalle statistiche e dalla top 11 del decennio, che potrete trovare in questo capitolo che verrà rilegato, insieme agli altri 5 già usciti e ai 4 in fase di realizzazione, nel cofanetto di Viola 100. Un’opera pensata, prodotta e realizzata dal Il Brivido Sportivo e dal Museo Viola, ordinabile in formato completo semplicemente cliccando su questo link: https://shop.brividosportivo.it/.

E allora non perdete tempo, La Storia della Squadra di Firenze vi aspetta!

Per prenotare l’intero cofanetto di Viola 100 la Storia della Squadra di Firenze clicca su questo link: https://shop.brividosportivo.it/shop/