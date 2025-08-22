Sohm esulta: "Contento del mio inizio. 3-0 un grande risultato, ora diamo tutto a Cagliari"

vedi letture

Simon Sohm, protagonista del centrocampo della Fiorentina vittoriosa ieri a Presov contro il Polissya, ha parlato del match anche ai canali ufficiali del club viola: "Era importante iniziare bene la stagione e l'abbiamo fatto. Sono molto contento come inizio, il mio obiettivo è continuare così, la cosa più importante è aiutare la squadra e questo è il mio intento".

Prosegue: "Nel primo tempo abbiamo giocato di più anche tra i reparti, nella ripresa è stata più dura essendo un uomo in meno. Ma lo avevamo provato ampiamente in allenamento e penso che lo abbiamo dimostrato bene, anche in dieci. Il 3-0 è un bel risultato e ora arriviamo alla seconda gara, ma prima recuperiamo bene per cominciare bene a Cagliari, vogliamo dare tutto per iniziare bene anche in campionato".