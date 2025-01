SKY SPORT UK, Interesse viola per Ørjasæter ma...

La Fiorentina guarda anche al Nord. Dopo il provino fatto fare a Storm Knutsen (per il quale sono subentrati alcuni problemi al tesseramento), la Fiorentina guarda ancora alla Norvegia per trovare giovani interessanti. Almeno secondo Sky Sport UK che riporta un interesse per l'ala Sondre Ørjasæter, classe 93. Per l'esterno del Sarpsborg, sul quale hanno messo gli occhi diversi club, però sarebbe più concreto l'interesse del Celtic che lo tratta da un mese circa ed ha offerto 7 milioni di sterline.