SKY, Scontro con la A: per oscurare il segnale tv...

Assemblea di Lega tutt'altro che priva di temi quella calendarizzata per lunedì. Come riporta il Corriere della Sera in quell'occasione la Lega di Serie A si dovrà esprimere in merito alla possibilità di oscurare il segnale a Sky, emittente satellitare inadempiente per l'ultima rata non pagata per i diritti tv della stagione in corso. Per chiudere i rubinetti alla tv occorreranno 14 voti a favore. Soglia che al momento appare comunque difficile da raggiungere.