SKY, Gagliardini non è in uscita a gennaio

Non è escluso che la Fiorentina abbia fatto un sondaggio nelle ultime ore per Roberto Gagliardini nel tentativo di acquistarlo in prestito con diritto di riscatto dall'Inter, come emerso su alcuni media in mattinata. Quel che è certo è che dal club milanese fanno sapere che il centrocampista bergamasco non è in uscita in questo mercato di gennaio. Lo riferisce Sky Sport.