Milan, vicino un colpo per la difesa: i rossoneri hanno superato il Napoli per Gila

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Il Milan accelera per Mario Gila ed è sempre più vicino a chiudere l'operazione con la Lazio. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club rossonero ha già raggiunto un'intesa con il difensore spagnolo e il suo entourage: sul tavolo un contratto quinquennale da 5 milioni di euro netti a stagione.A questo punto manca soltanto l'accordo tra le due società. Nei prossimi giorni, tra lunedì e martedì, il Milan presenterà alla Lazio un'offerta da 25 milioni di euro più 5 milioni di bonus, con l'obiettivo di definire il trasferimento.

La proposta complessiva del club di Cardinale, considerando sia il costo del cartellino sia l'ingaggio del giocatore, supera quella presentata dal Napoli. Se la Lazio darà il via libera, Gila diventerà un nuovo rinforzo per la difesa a disposizione di Ruben Amorim, aggiungendo qualità e affidabilità a uno dei reparti chiave della squadra.