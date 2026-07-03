Mondiali, la Fifa sul gol annullato alla Croazia: "La tecnologia ha certificato il fuorigioco"

vedi letture

Uno dei temi emersi con forza dopo il sedicesimo di finale giocatosi ieri tra Portogallo e Croazia è certamente quello relativo all'annullamento al 115 minuto del gol del 2-2 croato siglato da Gvardiol. La rete del difensore del City è stata revocata per un fuorigioco molto discusso sul quale la FIFA si espressa con la seguente nota uffciale: “Secondo i dati tecnici del pallone, rilevati attraverso la tecnologia integrata nel pallone ufficiale dei Mondiali, è stato confermato un tocco di mano del numero 20 della Croazia, Igor Matanovic, nell’azione che ha portato al gol contro il Portogallo.

Di conseguenza, l’arbitro ha potuto correttamente segnalare il fuorigioco e annullare la rete. I sensori presenti all’interno del pallone sono in grado di rilevare anche i tocchi più impercettibili, invisibili a occhio nudo, e di mostrarli graficamente durante la trasmissione televisiva, fornendo agli ufficiali di gara dati precisi per prendere decisioni più rapide e accurate”.