Alle 20 al via il sedicesimo di finale tra Australia e Salah: le formazioni ufficiali
Alle 20 va in scena il sedicesimo di finale dei Mondiali Australia-Egitto, all'AT&T Stadium di Arlington. Chi riuscirà ad avere la meglio se la vedrà agli ottavi contro la vincente tra Argentina e Capo Verde. In campo l'ex viola Salah mentre nelle fila dell'Australia il possibile obiettivo viola Volpato titolare con l'altro "italiano" del Parma Circati. Ecco le formazioni ufficiali:
Australia (3-4-2-1): Beach; Circati, Souttar, Herrington; Bos, O'Neill, Irvine, Behich; Volpato, Metcalfe; Irankunda. Ct: Popovic.
A disposizione: Ryan, Izzo, Degenek, Geria, Burgees, Trewin, Devlin, Okon-Engstler, Hrustic, Mabil, Velupillay, Touré, Yengi.
Egitto (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez; Fathy, Attia; Ashour, Salah, Ziko; Marmoush, Ct: Hassan.
A disposizione: El-Shenawy, Alaa, Soliman, Abdelmaguid, Alaa, Donga, Trezeguet, Saber, Hassan, Adel, Zizo, Abdelkarim.
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