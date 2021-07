SKY, Alle fasi finali la trattativa Lirola-Marsiglia

Come riporta il giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano, manca sempre meno al passaggio di Pol Lirola al Marsiglia. I francesi sono arrivati ad offrire ufficialmente 12milioni di euro garantiti anche se frazionati: siamo alle fasi finali della trattativa. Il giocatore ha già dato l'ok da tempo al trasferimento.

Pol Lirola is one step away from re-joining Olympique Marseille. Official proposal for €12m guaranteed to Fiorentina - payment in many installments. 🇪🇸 #OM



Talks at final stages after personal terms already agreed with Lirola. #TeamOM



Diego Costa is NOT an option for OM. ❌ https://t.co/ikotyVxUBu