SIRIGU, Ufficiale: ha risolto il contratto con il Torino

Risoluzione del contratto con il Torino per Salvatore Sirigu. Questo il comunicato del club granata: "Il Torino Football Club comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Salvatore Sirigu. Il Presidente Urbano Cairo, che ha sempre apprezzato la sua serietà, il suo impegno e le sue qualità, desidera ringraziare Salvatore per il suo generoso contributo offerto in questi anni trascorsi nel Toro e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera".