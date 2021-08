SIMY, Maiorca ha offerto 4 anni di contratto: i dettagli

Nwankwo Simy e un futuro che potrebbe essere in Spagna. Ci lavora il Maiorca, che ha offerto al Crotone 3,5 milioni di euro per il cartellino. Offerta ancora non adeguata, ma nemmeno troppo distante dalle richieste del club pitagorico che chiede almeno 5 milioni di euro per la cessione del suo centravanti. In fase di riflessione il calciatore, che ha già rifiutato la Salernitana. Secondo quanto riporta TMW, il Maiorca ha messo sul piatto un contratto di quattro anni da circa un milione di euro netto a stagione. Ma in caso di retrocessione, nelle prossime stagioni lo stipendio sarebbe sensibilmente più basso. Per questo Simy non ha ancora sciolto le riserve: lavori in corso, il Maiorca insiste per il bomber classe '92.