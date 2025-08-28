Simon Sohm convocato dalla Svizzera: torna in campo dopo quasi 1 anno

Simon Sohm, centrocampista classe 2001 della Fiorentina, è stato convocato dal CT della nazionale svizzera Murat Yakin per le gare di qualificazione ai mondiali di calcio del 2026 che si disputeranno durante la sosta di settembre.

L'ex centrocampista del Parma, la cui ultima presenza con la nazionale maggiore svizzera risale al novembre del 2024, torna ad essere tra i convocati dopo che nell'ultima chiamata arrivata a marzo 2025 non era riuscito a scendere in campo neanche per un minuto visto che è stato costretto a lasciare il ritiro per via di un problema muscolare.

