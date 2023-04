SIENA, La Corte d'Appello della Figc conferma il -2

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 28 APR - La Corte Federale d'Appello della Figc, presieduta da Mario Luigi Torsello ha respinto il reclamo dell'ACR Siena 1904, squadra del girone B di Serie C, confermando i 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva inflitti dal Tribunale Federale Nazionale. Lo rende noto la Figc con un comunicato. E' confermata anche l'inibizione di 3 mesi per il presidente del club Emiliano Montanari. La società era stata deferita su segnalazione della Co.Vi.So.C. per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative al periodo novembre 2021-agosto 2022 e alla mensilità di ottobre 2021. Questo provvedimento, con conseguente conferma del -2 in classifica, esclude definitivamente il club toscano dalla disputa dei play off. (ANSA).