Inter, si ferma Bonny: leggera distorsione al ginocchio per il francese

Brutte notizie in arrivo in casa Inter. Stando infatti a quanto comunicato ufficialmente dal club nerazzurro, Ange-Yoan Bonny, attaccante francese arrivato questa estate dal Parma, ha riportato un trauma al ginocchio che ha provocato una leggera distorsione dello stesso. Questa la nota ufficiale dell'Inter sul tema: "A seguito di un evento traumatico riscontrato nell’allenamento di ieri, Ange-Yoan Bonny si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una leggera distorsione del ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno valutate settimana prossima".