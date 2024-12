SIANI, Con Pieraccioni non parliamo di Fiore-Napoli...

Fonte: Radio Bruno

Il comico e attore di fede napoletana, Alessandro Siani, ha parlato a margine della presentazione del suo nuovo film 'Io e te dobbiamo parlare', girato con il collega tifoso viola Leonardo Pieraccioni: "Con Leonardo abbiamo scelto di non parlare di questo argomento, perché non vorrei che si arrivasse veramente a 'Io e te dobbiamo parlare' (ride, ndr). Stiamo aspettando il 4 gennaio, giornata importante, perché si giocherà Fiorentina-Napoli. La classifica è molto corta, quindi può peggiorare ancora di più la situazione tra di noi... Meglio non parlarne!".