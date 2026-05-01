Serie B, il Venezia è la prima promossa in A. Empoli vince e respira

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Il Venezia è la prima squadra promossa in serie A. Questo il verdetto del campionato di serie B, a una giornata dal termine, grazie al pareggio 2-2 con lo Spezia. Per Giovanni Stroppa è la quarta promozione. Al Frosinone manca invece ancora un punto nonostante lo stop del Monza (terzo) che però deve guardarsi dal Palermo (ma entrambe salterebbero la prima fase dei playoff). Avellino, sconfitto ad Empoli, si giocherà l'ultimo posto per i playoff con il Cesena, mentre Palermo è già sicuro del quarto posto, così come, a scendere Catanzato, Modena e Juve Stabia sono le altre già qualificate al post season. In coda l'Empoli vince e respira anche se i play out non sono ancora scongiurati. Al momento li disputerebbero Entella e Bari, con Pescara, Spezia e Reggiana virtualmente retrocesse.

RISULTATI

Bari-Virtus Entella 2-0

45+1' Moncini, 90+7' Maggiore

Carrarese-Cesena 0-0

Empoli-Avellino 1-0

59' Lovato

Juve Stabia-Frosinone 0-1

73' Bracaglia

Mantova-Monza 3-2

23' Kouda (Ma), 36' Mancuso (Ma), 78' Lucchesi (Mo), 89' Mota (Mo), 90+5' Benaissa (Ma)

Modena-Reggiana 2-1

14' Zampano (M), 56' Ambrosino (M), 65' Vicari (R)

Padova-Pescara 1-0

90+4' Pastina

Palermo-Catanzaro 3-2

3' e 33' Pittarello (C), 16' Johnsen (P), 54' aut.Nuamah, 86' rig. Pohjanpalo (P)

Sampdoria-SudTirol 1-0

32' Abildgaard

Spezia-Venezia 2-2

7' Yeboah (V), 70' Sagrado (V), 73' Valoti (S), 90' Artistico (S)

CLASSIFICA

Venezia 79 - Promossa in Serie A

Frosinone 78

Monza 75

Palermo 72

Catanzaro 59

Modena 55

Juve Stabia 50

Avellino 46

Cesena 46

Mantova 46

Carrarese 44

Sampdoria 44

Padova 43

Südtirol 40

Empoli 40

Virtus Entella 39

Bari 34

Pescara 34

Spezia 34

Reggiana 34