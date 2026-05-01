Serie B, il Venezia è la prima promossa in A. Empoli vince e respira
Il Venezia è la prima squadra promossa in serie A. Questo il verdetto del campionato di serie B, a una giornata dal termine, grazie al pareggio 2-2 con lo Spezia. Per Giovanni Stroppa è la quarta promozione. Al Frosinone manca invece ancora un punto nonostante lo stop del Monza (terzo) che però deve guardarsi dal Palermo (ma entrambe salterebbero la prima fase dei playoff). Avellino, sconfitto ad Empoli, si giocherà l'ultimo posto per i playoff con il Cesena, mentre Palermo è già sicuro del quarto posto, così come, a scendere Catanzato, Modena e Juve Stabia sono le altre già qualificate al post season. In coda l'Empoli vince e respira anche se i play out non sono ancora scongiurati. Al momento li disputerebbero Entella e Bari, con Pescara, Spezia e Reggiana virtualmente retrocesse.
RISULTATI
Bari-Virtus Entella 2-0
45+1' Moncini, 90+7' Maggiore
Carrarese-Cesena 0-0
Empoli-Avellino 1-0
59' Lovato
Juve Stabia-Frosinone 0-1
73' Bracaglia
Mantova-Monza 3-2
23' Kouda (Ma), 36' Mancuso (Ma), 78' Lucchesi (Mo), 89' Mota (Mo), 90+5' Benaissa (Ma)
Modena-Reggiana 2-1
14' Zampano (M), 56' Ambrosino (M), 65' Vicari (R)
Padova-Pescara 1-0
90+4' Pastina
Palermo-Catanzaro 3-2
3' e 33' Pittarello (C), 16' Johnsen (P), 54' aut.Nuamah, 86' rig. Pohjanpalo (P)
Sampdoria-SudTirol 1-0
32' Abildgaard
Spezia-Venezia 2-2
7' Yeboah (V), 70' Sagrado (V), 73' Valoti (S), 90' Artistico (S)
CLASSIFICA
Venezia 79 - Promossa in Serie A
Frosinone 78
Monza 75
Palermo 72
Catanzaro 59
Modena 55
Juve Stabia 50
Avellino 46
Cesena 46
Mantova 46
Carrarese 44
Sampdoria 44
Padova 43
Südtirol 40
Empoli 40
Virtus Entella 39
Bari 34
Pescara 34
Spezia 34
Reggiana 34
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