Si è conclusa la finestra di mercato di giugno: ecco i colpi delle big

vedi letture

Si è conclusa pochi minuti fa, alle ore 20 di oggi, la finestra speciale di calciomercato voluta per le 32 squadre che tra il 15 giugno e il 13 luglio si sfideranno per il Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti. Una finestra durata otto giorni (dal 2 giugno al 10 giugno), nessun grosso scossone in Serie A, mentre in Premier League si è comprato eccome, con la chiusura col botto del Manchester City che si è aggiudicato Rayan Cherki dal Lione per 35 milioni più bonus. Questi i principali colpi:

SERIE A

Inter: Luis Henrique; Peter Sucic.

Juventus: -

PREMIER LEAGUE

Chelsea: Liam Delap; Estevao; Dario Essugo; Mamadou Sarr; Kendry Paez.

Manchester City: Rayan Aït-Nouri; Marcus Bettinelli; Rayan Cherki.

LA LIGA

Atletico Madrid: -

Real Madrid: Alexander Arnold; Dean Huijsen.