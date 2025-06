Juventus, c'è l'accordo con Igor Tudor per un rinnovo fino al 2027: firma vicino

Come ormai filtrava da giorni la Juventus non parteciperà al valzer degli allenatori che ha coinvolto quasi tutte le formazioni di Serie A. La formazione bianconera infatti sembra intenzionata a continuare con Igor Tudor. Con la visita oggi alla Continassa di John Elkann, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, i piemontesi avrebbero raggiunto l'accordo per il rinnovo di contratto con il tecnico croato.

La firma arriverà nelle prossime ore, prima della partenza della squadra per gli USA, dove si giocherà il Mondiale per Club. Per Tudor pronto un prolungamento fino al 2027, con ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione. Contestualmente, sarà tolta anche la penale che avrebbe permesso alla società di togliere l'opzione nel contratto firmato dallo stesso Tudor lo scorso marzo.