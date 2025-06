Europeo Under21, Italia-Romania 1-0 all'intervallo: Ndour causa il rigore e Munteanu lo sbaglia

Finisce 1-0 per l'Italia il primo tempo del match tra gli azzurrini e la Romania valido per la prima giornata del girone A dell'Europeo Under21. A decidere, per ora, la gara è un gol del trequartista giallorosso Tommaso Baldanzi che ha battuto il portiere rumeno Sava con un bel sinistro su assist di Ruggeri.

Per quanto riguarda il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour, una buona occasione (un tiro da fuori area che finisce sul fondo) e un rigore causato. Nel recupero del primo tempo infatti l'ex Psg atterra in area Ignat cercando di rinviare il pallone e l'arbitro, con l'ausilio del Var, indica il dischetto. Per fortuan degli azzurri l'ex viola Munteanu si fa ipnotizzare da Deplanches.