Carlos Freitas: "Pioli il profilo giusto per la Fiorentina. Gudmundsson? Ha tutto per sfondare"

L'ex direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas è intervenuto questa sera durante il "Salotto Viola" su Italia7. Le sue parole a partire da un giudizio sul probabile arrivo di Pioli a Firenze: "Sicuramente è il profilo giusto. Grande uomo, grande allenatore, che ha già dimostrato il suo valore. Se questa è davvero la volontà principale, sua e della Fiorentina, sono sicuro che tutto andrà bene".

Cosa ne pensa del possibile ritorno di Biraghi?

"Parliamo di un grande amico, una persona con cui ho già lavorato. Lo prendemmo dal Pescara con l'auspicio che potesse intraprendere un percorso di crescita importante. Così è stato: è cresciuto, diventato capitano ereditando la fascia da German (Pezzella) e Davide. E' un grande professionista e ha sempre rispettato la maglia".

Che fare con Gudmundsson?

"Semplice. La qualità del ragazzo è fuori discussione, bisogna vedere se rientrerà effettivamente nei piani del nuovo allenatore. Sarà fondamentale capire in che modo possa calarsi nel nuovo contesto tattico. Per me è un giocatore che ha tutto il necessario per sfondare".

In merito agli attriti tra la tifoseria e Pradè

"Non mi permetto di fare commenti su coloro che svolgono il mio stesso mestiere. Sarebbe una grave mancanza di rispetto nei loro confronti".

Con la permanenza di De Gea e Kean saremmo già a metà dell'opera?

"De Gea è una garanzia e quando hai la fortuna di avere in rosa un attaccante come Kean devi approfittarne e fare di tutto per trattenerlo".