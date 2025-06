Napoli, è fatta per De Bruyne. Ora ci sono Musah e Ferguson nel mirino

(ANSA) - NAPOLI, 11 GIU - L'accordo raggiunto tra il Napoli e i manager, la casa a Posillipo individuata: ora è tutto pronto per la firma di Kevin De Bruyne con il club azzurro. Il talento belga è atteso tra domani e venerdì a Roma per le visite mediche che effettuerà a Villa Stuart. A seguire ci sarà l'annuncio del presidente De Laurentiis che celebra così, con l'arrivo di una stella mondiale, il ritorno del club in Champions League. Le ultime trattative per i diritti d'immagine sono state ultimate e dunque il centrocampista belga si appresta a vestire la maglia azzurra per i prossimi due anni, più l'opzione di rinnovo per il terzo, condividendo lo spogliatoio con Lukaku e potendo contare sull'amicizia con un altro connazionale, quel Dries Mertens che rimarrà a Napoli a vivere se deciderà di smettere. La moglie di De Bruyne, Michele Lacroix, ha già trovato la casa a Posillipo per trasferirsi lì con i loro tre figli, nella terra più amata sin da quando nel 2017 la coppia scelse Sorrento per sposarsi. Per De Bruyne l'inizio di una nuova sfida dopo i dieci anni da stella del Manchester City con cui ha vinto sei Premier League, una Champions League e il Mondiale per club, arrivando anche terzo al Pallone d'oro del 2022. Ma il calciomercato del Napoli non si ferma a De Bruyne. Il prossimo obiettivo è il centrocampista Yunus Musah, che il club azzurro prenderà dal Milan pagandolo 25 milioni. Il 22enne americano, di origini ghanesi, è l'obiettivo di Conte, che pur in vacanza, lavora in stretto contatto con il ds azzurro Manna.

Il tecnico vuole infatti muscoli, velocità e capacità di protezione della difesa in un centrocampo che offra più scelte per campionato e coppe, in un Napoli che ha salutato Billing ma potrebbe dire addio anche al 29enne Anguissa, corteggiato dai club arabi, ma tentato anche da un ritorno in Inghilterra per vestire la maglia del Chelsea. Nel caso il duo Conte-Manna sta pensando di nuovo alla Scozia per completare il centrocampo: nel mirino Lewis Ferguson, 25enne del Bologna che ritroverebbe a Napoli i compagni di nazionale McTominay e Gilmour. Continua intanto anche la trattativa con il Psg per Lee Khang-in, che ha parlato dopo la vittoria della sua nazionale della Corea contro il Kuwait nelle qualificazioni mondiali: "Francamente - ha detto il 24enne - non so se il mio futuro sarà ancora al Paris Saint-Germain. Ma che io sia al Psg, in un altro club o con la nazionale, cercherò sempre di dare il meglio di me stesso, di mantenermi in forma e di essere utile alla squadra". Il Napoli è in corsa e vuole spendere fino a 30 milioni per l'esterno destro che però piace anche all'Arsenal. Prosegue bene, infine, la trattativa con l'Atletico Madrid per il 21enne terzino sinistro Miguel Gutierrez che piace a Conte ma ha una clausola di 35 milioni che il club azzurro vorrebbe abbassare. In vista di preparare l'assalto a una prima punta da affiancare a Lukaku. (ANSA).