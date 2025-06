Calcio, Napoli: Kevin De Bruyne a Roma per le visite mediche. Atteso l'annuncio

(ANSA) - FIUMICINO-ISOLA SACRA, 12 GIU - Dopo aver detto sì al suo trasferimento al Napoli, Kevin De Bruyne è a Roma per sostenere le visite mediche, ultimo step prima dell'annuncio ufficiale da parte del club partenopeo dell'acquisto del centrocampista belga, ex stella del Manchester City, arrivato questa mattina a Fiumicino con un volo privato. L'accordo tra le parti è stato formalizzato in ogni dettaglio, con la documentazione già completata. De Bruyne firmerà un contratto biennale con possibilità di estensione per una terza stagione. (ANSA).