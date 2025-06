Corsa a tre per Tchatchoua, Tuttosport: "Piace ai viola ma serve una cessione"

Tuttosport, stamani in edicola, scrive di un interesse del Torino per Jackson Tchatchoua, per il quale la strada è tutt’altro che in discesa. Anche perché le buone prestazioni fornite dall’esterno con la maglia dell’Hellas Verona hanno fatto sì che pure altre società iniziassero a seguirlo: tra queste c’è l’Inter, che cerca una riserva di Dumfries, ma c’è soprattutto la Fiorentina.

Due club che offrirebbero inoltre al calciatore la possibilità di scendere in campo anche a livello internazionale, oltre che in Serie A. Ad accomunare Torino, Inter e Fiorentina è anche il fatto che, prima di provare a portare l’affondo decisivo per l’acquisto del terzino, tutte e tre le società dovranno effettuare delle cessioni in quella zona del campo.