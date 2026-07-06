L'Inghilterra soffre, ma vola ai quarti del Mondiale: Messico battuto 3-2 in 10 uomini

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L'Inghilterra stacca il pass per i quarti di finale del Mondiale 2026 al termine di una sfida spettacolare e ricca di emozioni. Allo stadio Azteca, la formazione di Thomas Tuchel supera 3-2 il Messico padrone di casa, resistendo nel finale nonostante l'inferiorità numerica e conquistando così l'accesso al turno successivo, dove affronterà la Norvegia.

A decidere la partita è uno straordinario Jude Bellingham, autore di una doppietta nel giro di appena due minuti tra il 36' e il 38', che indirizza la gara in favore dei Tre Leoni. Il Messico reagisce immediatamente con Julián Quiñones, accorciando le distanze prima dell'intervallo e riaprendo il confronto. Nella ripresa arriva però un episodio che sembra poter cambiare tutto: Quansah viene espulso al 54', lasciando l'Inghilterra in dieci uomini. Nonostante ciò, Kane trasforma con freddezza il calcio di rigore del momentaneo 3-1. I padroni di casa non si arrendono e trovano il 3-2 con Raúl Jiménez, sempre dagli undici metri, dando vita a un finale di assedio. L'Inghilterra, trascinata dalle parate di Pickford e da una prova di grande carattere, riesce però a difendere il vantaggio fino al triplice fischio, continuando così il proprio cammino nella competizione.