SERIE B, Tutti i risultati al termine del Boxing Day

Si è appena conclusa la partita tra Sampdoria e Bari, gara che ha chiuso questo Boxing Day di Serie B e che ha visto, tra gli altri, Alessandro Bianco in campo per 90' nell'importante vittoria della sua Reggiana contro il Catanzaro così come Lorenzo Lucchesi e Filippo Distefano, che invece hanno pareggiato per 1-1 contro il Pisa del loro ex allenatore Alberto Aquilani. Nella Ternana un'ultima mezz'ora concessa anche a Costantino Favasuli. Questi tutti i risultati:

Reggiana-Catanzaro 1-0 (41' Girma)

Ternana-Pisa 1-1 (23' Tramoni P; 46' Sorensen T)

Spezia-Modena 1-1 (64' Palumbo (r) M; 92' Gelashvili S)

Lecco-Sudtirol 2-1 (52' Casiraghi (r) S; 63' Novakovic L; 76' Novakovic L)

Feralpisalò-Venezia 2-2 (38' Compagnon F; 47' Pohjanpalo (r) V; 54' Compagnon F; 75' Altare V)

Cosenza-Como 1-2 (23' Tutino Cos; 39' Cutrone Com; 50 Verdi Com)

Ascoli-Cittadella 0-0

Brescia-Parma 0-2 (18' Bernabè; 24' Man)

Palermo-Cremonese 3-2 (7' Giglione C; 20' Nedelcearu P; 32' Castagnetti C; 72' Di Francesco P; 97' Stulac)

Sampdoria-Bari 1-1 (79' Sibilli B; 92' Esposito S)