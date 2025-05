Serie B, Caos Brescia, ora Cellino denuncia anche l'ex dg Micheli

(ANSA) - BRESCIA, 22 MAG - In attesa di affrontare il percorso con la giustizia sportiva il Brescia calcio accelera sul fronte penale. Il club di Massimo Cellino, accusato di indebita compensazione e a rischio penalizzazione in classifica e quindi retrocessione in Serie C, ha denunciato la Alfieri spv srl, società da cui ha acquistato i crediti di imposta oggi ritenuti inesistenti. A darne notizia è oggi il Giornale secondo il quale la società ha denunciato anche l'ex dg Luigi Micheli e il commercialista bresciano Marco Gamba che avrebbero avvallato l'operazione.

Gli avvocati di Cellino - che in sede di giustizia sportiva hanno deciso di non farsi sentire in audizione a Roma ma di depositare memoria scritta e che non intendono patteggiare - scrivono nero su bianco di "dover ragionevolmente far fronte nell'immediato alle contestazioni rappresentate dall'Agenzia delle Entrate onde scongiurare la nefasta ipotesi dell'esclusione dalla partecipazione al prossimo campionato calcistico, con tutte le intuibili conseguenze che ne deriverebbero sia in termini di operatività aziendale, di danno reputazionale e, non di meno, di disastroso impatto nel tessuto sportivo e sociale della città di Brescia". (ANSA).