Viola, serve un punto per centrare un obiettivo: ecco quale

Non solo la corsa sulla Lazio per centrare la Conference League. C'è un altro obiettivo, sicuramente meno ambizioso ma comunque rilevante, che deve centrare la Fiorentina domenica nell'ultima giornata di campionato: un piazzamento tra le otto teste di serie nella prossima coppa Italia, per entrare direttamente agli ottavi di finale (e giocarli in casa) ed evitare i turni di agosto e settembre.

Per centrare l'obiettivo la Fiorentina dovrà arrivare davanti al Milan, dunque basterà un pareggio a Udine indipendentemente dal risultato dei rossoneri col Monza. In caso di arrivo a pari punti (vittoria del Milan e pareggio dei viola), la Fiorentina prevarrebbe infatti per gli scontri diretti.

Ininfluente invece il risultato del Bologna, che anche arrivando nono sarà comunque tra le otto teste di serie in quanto detentore della coppa Italia (e anzi sarà testa di serie n.1). La Fiorentina, insomma, dovrà arrivare settima oppure ottava ma dietro al Bologna.

Le otto teste di serie (il Bologna più le prime sette del campionato) entreranno in scena nella coppa Italia 2025/26 direttamente agli ottavi, e giocheranno la gara secca degli ottavi in casa. Una tra Milan e Fiorentina (chi arriverà dietro) entrerà in scena invece al primo turno, ad agosto prima dell'inizio del campionato, probabilmente contro una squadra di serie B (in casa). Poi ci sarà il secondo turno (eventualmente sempre in casa), quindi gli eventuali ottavi di finale in gara secca (in trasferta). Sarebbe un percorso sicuramente più impegnativo e proibitivo per quello che può (e dovrà) essere un obiettivo stagionale dei viola.