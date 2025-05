Obodo esalta l'Udinese: "Mi ha colpito l'atteggiamento di Atta, è uno dei migliori"

A Il Messaggero Veneto l'ex Udinese e Fiorentina Christian Obodo ha parlato a pochi giorni dall'incrocio tra le sue due vecchie squadre in programma domenica sera a Udine. Queste le sue impressioni sulla stagione dei friulani: "Rispetto al recente passato il gruppo non hai mai rischiato di essere coinvolto nella zona calda della classifica. Nel finale di stagione si è però lasciato un po’ andare. Alcune sconfitte potevano essere evitate".

Come giudica Atta?

"Ha il giusto approccio alla gara, dà tutto. Sono stato colpito dalla sua grinta e dalla sua personalità. Per l’età che ha e per il fatto che arrivava da un campionato estero, la Serie A è difficile. Lui invece si è subito esibito a un buon livello. Poi rischia le giocate. I centrocampisti li vedi nei momenti difficili e lui, in questi, ha dimostrato di esserci. È l’elemento da cui ripartire in mezzo".

Tra i candidati a lasciare l’Udinese potrebbe esserci Solet.

"Dovesse partire va trovato un sostituto, perché difensori completi come lui ce ne sono pochi. Da gennaio in poi, con il suo innesto nel reparto, si è vista la differenza".

Lucca cosa dovrebbe fare?

"Se si presenta una big può andare. Ha disputato un buon torneo: per un attaccante è importante segnare e lui ha fatto quello che deve fare un giocatore nel suo ruolo".

Giusto ricominciare con Runjaic?

"Per me merita questa possibilità. Sta prendendo fiducia, conosce la società e l’ambiente. Era arrivato in un momento di difficoltà del club e ha portato la squadra a una salvezza tranquilla. Ha fatto il suo, visti i risultati conquistati".