Ex viola, possibile addio di Vecino alla Lazio: la situazione

Su Tuttomercatoweb.com il punto sulla situazione di un ex viola come Matias Vecino, attualmente alla Lazio ma in bilico per quanto riguarda la permanenza: “Finisce il mio contratto e non abbiamo ancora parlato. Ci stiamo giocando cose importanti, vedremo alla fine”. Qualche giorno fa aveva risposto così a chi gli chiedeva del suo futuro. Perché è vero, non c'è ancora stata una chiamata fra la Lazio e il centrocampista uruguagio, da tre stagioni in biancoceleste. In questa ha giocato meno del solito, solo diciannove partite in campionato con due gol e tre assist anche a causa di una ricaduta dopo un infortunio che lo aveva colpito. Invece è stato più presente in Europa League, con nove gare giocate e due assist.

Scrive Tmw, la circostanza ha comunque creato una frizione, un solco fra la Lazio e Vecino. Perché è rimasto deluso dalla mancata convocazione per parlare di un prolungamento. Se è vero che la società sta rimandando ogni discorso con chi deve parlare di contratti alla fine della stagione, dall'altra è comprensibile la delusione di un giocatore che pensava di essere più centrale nelle scelte per la prossima stagione. Sul calciatore, spiega Tmw, ci sarebbero gli interessi di Benfica, Real Betis e Como.