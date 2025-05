Badelj parla del suo addio al Genoa e del futuro: "Voglio fare l'allenatore"

Dopo cinque stagioni, una retrocessione in B e una successiva promozione, 156 partite e sette reti, Milan Badelj ha dato l'addio al Genoa. Lo ha fatto in grande stile, venerdì sera, nel match interno contro l'Atalanta (vittoria dei bergamaschi in rimonta per 3-2). Un addio emozionato ed emozionante a Marassi, con tanto di inchino a uno stadio che lo ha omaggiato per tutta la partita. A meno di una settimana da quel Genoa-Fiorentina, Badelj è tornato a parlare del momento vissuto e del suo futuro: "Voglio fare l'allenatore perché voglio restare nel mondo del calcio ma non dietro la scrivania. Il momento di chiudere si sta avvicinando: non mi piace l’idea di arrivare al punto in cui non avrò più alternative, in cui mi sentirò completamente scaduto. In campo mi diverto ancora, una decisione definitiva non l’ho ancora presa, credo però che quel momento stia arrivando".

Chiudere la carriera con la Dinamo Zagabria è un'opzione?

"Sono cresciuto nella Dinamo, è la mia squadra. Ma proprio perché ci ho giocato da ragazzo, non ho la necessità di vestire per forza ancora quella maglia. Vediamo, la mia base adesso sarà Zagabria".

Quali sono i momenti più belli?

"Il gol all’Ascoli, nella partita della promozione. E quello al Cagliari, che ci ha dato speranza e ha prolungato quella che purtroppo è stata un’agonia. Ma quel giorno abbiamo iniziato la rinascita. Il ritorno in A? Mi sentivo obbligato, dovevamo ripartire, dovevamo riportare il Genoa in Serie A. Ce l’abbiamo fatta e sappiamo che non è stato facile".