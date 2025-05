Liga, Modric annuncia: "A fine stagione lascio il Real". Il club: "Profonda gratitudine"

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Il centrocampista croato del Real Madrid Luka Modric, 39 anni, ha annunciato giovedì che lascerà il club madrileno, dove gioca dal 2012, dopo il Mondiale per club. "È arrivato il momento - si legge in un post pubblicato sul suo profilo Instagram -Sabato giocherò la mia ultima partita al Santiago Bernabeu. E anche se, dopo il Mondiale per Club, non indosserò più questa maglia in campo, sarò sempre 'madridista'". (ANSA).

Anche il Real ufficializza l'addio e saluta il calciatore: "Il Real Madrid C. F. e il suo capitano Luka Modrić hanno concordato di porre fine a un'era indimenticabile al termine del Mondiale per Club, che la squadra disputerà a partire dal 18 giugno negli Stati Uniti. Il Real Madrid ha voluto esprimere la sua profonda gratitudine e tutto il suo affetto a quello che è già una delle più grandi leggende del club e del calcio mondiale.

Modrić è arrivato al Real Madrid nel 2012 ed è stato un giocatore essenziale in uno dei periodi più brillanti della sua storia. Nelle tredici stagioni in cui ha difeso la maglia blanca, ha conquistato 28 titoli: 6 Champions League, 6 Mondiali per Club, 5 Supercoppe Europee, 4 Liga, 2 Coppe del Re e 5 Supercoppe di Spagna. Modrić è uno dei soli cinque giocatori nella storia del calcio ad aver vinto 6 Coppe dei Campioni ed è il giocatore con il maggior numero di trofei (28) nei 123 anni di storia del Real Madrid.

A livello individuale, Modrić ha vinto il Pallone d'Oro nel 2018, il premio The Best FIFA Men's Player e il premio UEFA Men's Player of the Year. È stato inserito per 6 volte nella FIFA FIFPro World 11 ed è stato nominato due volte miglior centrocampista della Champions League. Modrić ha disputato 590 partite con la maglia del Real Madrid, segnando 43 gol. Ha inoltre vinto un Pallone d'Oro e un Pallone d'Argento al Mondiale per Club. Con la sua nazionale croata, ha giocato 186 partite, stabilendo il record di presenze con la sua selezione. Ha vinto il Pallone d'Oro del Mondiale di Russia 2018 e il Pallone di Bronzo del Mondiale di Qatar 2022".