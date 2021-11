SERIE A, Zurkowski show: tra Empoli e Genoa è 2-2

Pareggio rocambolesco per l'Empoli che nell'anticipo del venerdì della 12a giornata ha impattato per 2-2 contro il Genoa al Castellani (sotto gli occhi, peraltro, di Pradè e Barone) ed è salito a quota 16 punti in classifica. Una partita che ha visto un solo grande protagonista, ovvero il polacco Szymon Zurkowski: entrato a inizio ripresa sullo 0-1 in favore della squadra ospite (gol di Criscito al 13' su calcio di rigore dopo un fallo di mano di Fiamozzi), l'ex viola ha prima servito a Di Francesco l'assist dell'1-1 e poi con un tiro da fuori area ha siglato la rete del sorpasso azzurro. Al 90', poi, il pareggio di Bianchi per il 2-2 finale.