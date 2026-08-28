Aquilani: "Thorstvedt? L'ho visto meglio in questi ultimi giorni"

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Alberto Aquilani, tecnico del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani col Torino. Queste le sue dichiarazioni sull'obiettivo viola Kristian Thorstvedt: "Finché lo vedo con la maglietta verde che si allena con noi lo prendo in considerazione. Abbiamo già parlato, detto e ridetto, io faccio l'allenatore e penso al campo, guardando chi mi dimostra di essere pronto a fare una grande partita. L'ho visto meglio gli ultimi giorni, si è messo a disposizione, ha dato disponibilità a livello fisico e l'ho fatto entrare. Mancano ancora un po' di giorni poi capiremo cosa si può fare".