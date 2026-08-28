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Ceccherini al CD Castellon: l'ex viola va in Segunda Division

Ceccherini al CD Castellon: l'ex viola va in Segunda DivisionFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:30News
di Redazione FV

Un ex Fiorentina riparte dalla seconda divisione spagnola. Si tratta del difensore Federico Ceccherini, che ha ufficializzato il suo trasferimento al Club Deportivo Castellón, con cui ha firmato un contratto valido fino al 2027. Lo ha comunicato la stessa squadra bianconera attraverso i propri canali social ufficiali.

Nuova avventura per Ceccherini

Il centrale italiano, dopo le esperienze maturate nel calcio spagnolo, proseguirà dunque la sua carriera in Segunda División, mettendo la sua esperienza a disposizione della formazione iberica. Per Ceccherini si apre così un nuovo capitolo professionale, con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo importante nella squadra e contribuire alle ambizioni del club.