Kean a Como? Fabregas sottolinea: "Con la Champions serviranno più rotazioni"

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Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato di domani contro il Napoli, e a domanda sul mercato e sui possibili arrivi di Ricci, ma soprattutto a quello di Moise Kean dalla Fiorentina, ha cosi risposto: "Vogliamo creare una squadra equilibrata, dove tutti possano entrare in ogni momento. Quest'anno si faranno rotazioni per forza. Ho giocato la Champions per tanti anni, è una sfida molto importante per tutti noi. Siamo inesperti però. Non so dirti se con 20 o 25 giocatori siamo a posto.

Si prova, però non ti posso dire al 100% come andrà. Proviamo con un'idea, ma un'esperienza che magari tra 2-3 anni ci farà essere più pronti. Un processo accelerato, alle volte non sai come vivere queste situazioni. Ma per questo dobbiamo essere sereni e tranquilli".