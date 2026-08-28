Bologna, non solo Gudmundsson: c'è un nuovo nome per il post Rowe

Bologna, non solo Gudmundsson: c'è un nuovo nome per il post RoweFirenzeViola.it
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Oggi alle 18:30News
di Redazione FV

Tra le possibili mosse del Bologna per gli ultimi giorni di mercato, soprattutto se dovesse essere ceduto Jonathan Rowe, non c'è solo il nome di Albert Gudmundsson come sostituto, ma spunta anche un profilo proveniente dalla Championship. Si tratta di Othmane Maamma, talento marocchino classe 2005 attualmente di proprietà del Watford, finito sotto osservazione da parte dei rossoblù.

Come riferisce Foot Mercato, la pista potrebbe acquisire maggiore concretezza nel caso in cui appunto Rowe completasse il trasferimento all’Atalanta, con l’operazione ormai vicina alla definizione. Il Bologna, però, non è l’unico club interessato: anche il Porto segue da vicino l’ex Montpellier.