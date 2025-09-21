FirenzeViola Kean c'è, il dubbio su Gud rimane: le probabili formazioni di Fiorentina-Como

Niente rivoluzioni e nessuna clamorosa bocciatura. Piuttosto, piccoli assestamenti mirati. È questo l’approccio che Stefano Pioli ha in mente per la partita di questo pomeriggio contro il Como, un match in cui l’allenatore viola si aspetta di vedere una Fiorentina determinata e soprattutto vincente. Per arrivare a questo obiettivo, però, non sarà sufficiente contare solo sull’orgoglio: servirà innanzitutto evitare un avvio da incubo come quello andato in scena una settimana fa contro il Napoli, e in aggiunta trovare i correttivi giusti per trasformare una squadra che finora ha faticato ad esprimersi in maniera convincente in una formazione capace di mostrare la sua versione migliore.

Difesa confermata, dubbio in mediana

La ricetta è chiara: compattezza difensiva, brillantezza e lucidità a centrocampo, oltre a incisività e cinismo in zona offensiva. Chi si attendeva scelte drastiche o rivoluzioni tattiche resterà probabilmente deluso, perché almeno in difesa non cambierà nulla: davanti a De Gea, infatti, il pacchetto arretrato sarà composto dai soliti noti, ovvero Comuzzo, Pongracic e Ranieri. A centrocampo, invece, qualche variazione resta possibile: Nicolussi Caviglia e Mandragora appaiono al momento sicuri di una maglia da titolare, mentre la terza casella se la contenderanno fino all’ultimo Sohm e Fagioli. Sulle corsie laterali agiranno Dodo e Gosens, chiamati a garantire sia spinta che copertura.

Tutti in attesa di Gud-news

Il discorso si fa più delicato in attacco. La buona notizia è che Kean ha recuperato completamente e si candida per una maglia dal primo minuto. Restano però da valutare le condizioni fisiche di Gudmundsson, che non è ancora al top e rischia di partire con il freno a mano tirato. Per affiancare l’attaccante principale, al momento sembra essere Fazzini il favorito rispetto a Dzeko e Piccoli, anche se la scelta definitiva verrà presa solo nelle ore immediatamente precedenti alla partita. Ecco nel dettaglio le probabili formazioni della gara di questo pomeriggio:

FIORENTINA (3-5-2): 43 De Gea; 15 Comuzzo, 5 Pongracic, 6 Ranieri; 2 Dodo, 8 Mandragora, 15 Nicolussi C., 44 Fagioli, 21 Gosens; 22 Fazzini, Kean.

A disposizione: 30 Martinelli, 1 Lezzerini, 48 Lamptey, 60 Kouadio, 29 Fortini, 65 Parisi, 18 Marí, 26 Viti, 7 Sohm, 27 Ndour, 24 Richardson, 10 Gudmundsson, 91 Piccoli, 9 Dzeko.

Allenatore: Pioli.

COMO (4-2-3-1): 1 Butez; 31 Vojvoda, 34 D. Carlos, 2 Kempf, 3 Valle; 6 Caqueret, 33 Da Cunha; 19 Kuhn, 10 Paz, 17 Rodriguez; 7 Morata.

A disposizione: 44 Cavlina, 22 Vigorito, 5 Goldaniga, 18 Moreno, 20 Baturina, 15 Jack, 28 Smolcic, 23 Perrone, 26 Engelhardt, 8 Sergi Roberto, 11 Douvikas, 42 Addai, 27 Posch.

Allenatore: Fabregas.

Stadio: Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro: Bonacina di Bergamo.

Tv: ore 18 - Dazn, Sky Sport e Radio FirenzeViola