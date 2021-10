SERIE A, Verona a valanga, 3-3 tra Samp e Udinese

In attesa del match del Franchi tra Fiorentina e Napoli, si sono da poco concluse le due gare di Serie A delle 15. Pareggio ricco di gol e spettacolo tra Sampdoria ed Udinese: al Marassi finisce 3-3, con Pereyra, che sfrutta un assist di Deulofeu (poi uscito per infortunio) ed un'indecisione di Audero; pari della Samp con uno sfortunato autogol di Stryger Larsen, ma al 42' i bianconeri tornano avanti con Beto, alla prima rete in Serie A; primo gol in campionato quest'anno anche per Fabio Quagliarella (17esima stagione consecutiva a segno in A per lui), che nel finale di tempo dal dischetto fa 2-2. Nella ripresa un gol sensazionale di Candreva porta avanti la squadra di D'Aversa, prima che una deviazione sotto misura del neo entrato Forestieri firmi il definitivo 3-3. Nell'altro match delle 15 c'è decisamente meno equilibrio: al Bentegodi il Verona passeggia sullo Spezia, in una partita messa in discesa già nei primi minuti, con la rete dell'ex Fiorentina Simeone ed il raddoppio di capitan Faraoni; al 43' Caprari con un tiro a giro da fuori mette in ghiaccio una partita chiusa dallo squillo di Bessa a metà ripresa. Lo Spezia cade e finisce in 10 per l'espulsione di Bastoni all'81', con la posizione del tecnicoThiago Motta che è sempre più traballante.