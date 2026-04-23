Serie A, Sozza arbitro di Milan-Juventus: ecco tutte le designazioni arbitrali
L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha da poco reso note le designazioni arbitrali della 34° giornata di Serie A. Il match di cartello del weekend tra Milan e Juventus è stato affidato a Sozza, mentre il doppio scontro salvezza: Hellas Verona-Lecce e Parma-Pisa sono stati rispettivamente affidati a Massa e Calzavara. Ecco tutte le designazioni arbitrali:
NAPOLI – CREMONESE Venerdì 24/04 h. 20.45
DOVERI
PASSERI – FONTEMURATO
IV: ARENA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DI PAOLO
PARMA – PISA Sabato 25/04 h. 15.00
CALZAVARA
TRINCHIERI – FONTANI
IV: AYROLDI
VAR: GIUA
AVAR: ABISSO
BOLOGNA – ROMA Sabato 25/04 h. 18.00
DI BELLO (foto)
BERTI – DI GIOIA
IV: ALLEGRETTA
VAR: MARESCA
AVAR: MERAVIGLIA
H. VERONA – LECCE Sabato 25/04 h. 20.45
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: MARCENARO
VAR: DI PAOLO
AVAR: GARIGLIO
GENOA – COMO h. 15.00
LA PENNA
MASTRODONATO – CEOLIN
IV: COLOMBO
VAR: GARIGLIO
AVAR: DI PAOLO
TORINO – INTER h. 18.00
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: CREZZINI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
MILAN – JUVENTUS h. 20.45
SOZZA
PERROTTI – ROSSI M.
IV: ZUFFERLI
VAR: ABISSO
AVAR: MARESCA
CAGLIARI – ATALANTA Lunedì 27/04 h. 18.30
SACCHI J.L.
VECCHI - MORO
IV: DI MARCO
VAR: MARINI
AVAR: FABBRI
LAZIO – UDINESE Lunedì 27/04 h. 20.45
BONACINA
PALERMO - ZANELLATI
IV: MARCHETTI
VAR: CAMPLONE
AVAR: MAGGIONI
