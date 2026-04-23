Serie A, Sozza arbitro di Milan-Juventus: ecco tutte le designazioni arbitrali

Oggi alle 14:18
di Redazione FV

L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha da poco reso note le designazioni arbitrali della 34° giornata di Serie A. Il match di cartello del weekend tra Milan e Juventus è stato affidato a Sozza, mentre il doppio scontro salvezza: Hellas Verona-Lecce e Parma-Pisa sono stati rispettivamente affidati a Massa e Calzavara. Ecco tutte le designazioni arbitrali: 

NAPOLI – CREMONESE    Venerdì 24/04 h. 20.45

DOVERI

PASSERI – FONTEMURATO

IV:      ARENA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      DI PAOLO

PARMA – PISA    Sabato 25/04 h. 15.00

CALZAVARA

TRINCHIERI – FONTANI

IV:      AYROLDI

VAR:     GIUA

AVAR:     ABISSO

BOLOGNA – ROMA      Sabato 25/04 h. 18.00

DI BELLO (foto)

BERTI – DI GIOIA

IV:       ALLEGRETTA

VAR:      MARESCA

AVAR:       MERAVIGLIA

H. VERONA – LECCE    Sabato 25/04 h. 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:     MARCENARO

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     GARIGLIO

GENOA – COMO      h. 15.00

LA PENNA

MASTRODONATO – CEOLIN

IV:     COLOMBO

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      DI PAOLO

TORINO – INTER    h. 18.00

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV:     CREZZINI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     PAGANESSI

MILAN – JUVENTUS    h. 20.45

SOZZA

PERROTTI – ROSSI M.

IV:     ZUFFERLI

VAR:      ABISSO

AVAR:       MARESCA

CAGLIARI – ATALANTA    Lunedì 27/04 h. 18.30

SACCHI J.L.

VECCHI - MORO

IV:       DI MARCO

VAR:      MARINI

AVAR:      FABBRI

LAZIO – UDINESE    Lunedì 27/04 h. 20.45

BONACINA

PALERMO - ZANELLATI

IV:     MARCHETTI

VAR:    CAMPLONE

AVAR:      MAGGIONI