Altro malore per Eriksen, il medico della Danimarca: "Il pacemaker funziona"

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Christian Eriksen ha di nuovo tenuto il mondo del calcio con il fiato sospeso, stavolta per poco tempo. Il centrocampista si era improvvisamente accasciato al suolo dopo circa un’ora di gioco dell'amichevole contro l'Ucraina, dopo pochi minuti però si è rialzato e ha lasciato il campo da solo. A rassicurare sulle condizioni del calciatore è intervenuto il medico della selezione danese, Morten Boesen, che ha spiegato come il giocatore abbia ripreso conoscenza rapidamente: "Christian si sta bene e ha lasciato il campo con le proprie forze. Il suo pacemaker funziona correttamente.

Ha perso conoscenza per un breve periodo, ma si è ripreso rapidamente e siamo riusciti a contattarlo subito. Ora dovrà sottoporsi a ulteriori esami in ospedale per determinare le cause dell’episodio. Siamo in contatto costante con lui e con i medici dell’ospedale. Christian sta bene e mi ha chiesto di salutare tutti i giocatori e dire loro che sta bene".