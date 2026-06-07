La Croazia di Pongracic vince 2-1 con la Slovenia. Il viola in campo 90'
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La Croazia di Marin Pongracic vince 2-1 contro la Slovenia nell'ultima amichevole prima dell'inizio del Mondiale tra qualche giorno. Decidono la sfida le reti di Modric e Pasalic (allo scadere) per la formazione del CT Dalic che arriva così al meglio alla rassegna iridata.
La partita di Pongracic
Per il difensore di proprietà della Fiorentina - unico giocatore viola al Mondiale - l'intera partita in campo con una buona prestazione, senza particolari sbavature. Pongracic si candida così ad essere un protagonista negli Stati Uniti, sede del Mondiale, con la Croazia impegnata nel girone L assieme ad Inghilterra, Ghana e Panama.
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