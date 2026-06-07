Ndour: "Giocare nell'Italia era un sogno. Baldini merita la conferma"

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Il centrocampista dell’Italia e della Fiorentina Cher Ndour ha parlato ai microfoni della Rai dopo l’amichevole contro la Grecia vinta col punteggio di 0-1. Queste le sue parole: "Ci tenevamo tantissimo, è stata una partita intensa e ricca di emozioni. Abbiamo approcciato bene la gara e l'abbiamo controllata. L'espulsione ci ha un po' penalizzato, ma essere una famiglia ci ha portato al risultato".

Sembrate una squadra di club.

"Il mister lavora molto sui tempi di pressione e di attesa, delle volte ci sta di difendere tutti insieme. Il gol di Pio nasce da una pressione fatta tutti insieme e lavorare con questi ragazzi e questi staff è davvero una cosa fantastica".

Baldini può tornare a settembre?

"Non dipende da me, ma il mister ha dimostrato grandi valori. Persona fantastica, sincera e diretta. Per me se lo meriterebbe".

Come è stato l'avvicinamento a queste partite?

"Ero felicissimo, un sogno che si avvera anche se in un momento non facile della Nazionale. Questo ci ha spinto a dare il massimo e ognuno di noi ha dato la vita in questi 10 giorni".