Problema al polpaccio per Comuzzo: esce dopo 55' di Grecia-Italia
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Problema fisico per Pietro Comuzzo all'incirca all'ora di gioco di Italia-Grecia, partita amichevole che vede protagonisti gli azzurri allenati dal CT ad interim Silvio Baldini. Il difensore centrale della Fiorentina ha avuto un problema al polpaccio che dopo qualche minuto lo ha costretto a chiedere il cambio. Secondo quanto riportato in diretta dalla Rai, il problema sembrerebbe di lieve entità ma al 55' Comuzzo è stato sostituito da Reggiani e al momento della sostituzione scuoteva vistosamente la testa.
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