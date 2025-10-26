Serie A, si comincia alle 12:30 con Torino-Genoa: le formazioni ufficiali

La domenica di campionato, giunto all'ottava giornata, si apre alle 12:30 col match fra Torino e Genoa, in programma allo stadio Olimpico Grande Torino. Queste le formazioni ufficiali:

TORINO (3-5-2): Paleari; Tamèze, Coco, Maripán; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi; Adams, Simeone. Allenatore: Marco Baroni

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vásquez, Ellertsson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Thorsby; Ekhator. Allenatore: Patrick Vieira