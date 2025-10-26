Serie A, si comincia alle 12:30 con Torino-Genoa: le formazioni ufficiali
FirenzeViola.it
La domenica di campionato, giunto all'ottava giornata, si apre alle 12:30 col match fra Torino e Genoa, in programma allo stadio Olimpico Grande Torino. Queste le formazioni ufficiali:
TORINO (3-5-2): Paleari; Tamèze, Coco, Maripán; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi; Adams, Simeone. Allenatore: Marco Baroni
GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vásquez, Ellertsson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Thorsby; Ekhator. Allenatore: Patrick Vieira
Pubblicità
News
Il Bologna un esame da non fallire. Dall’Austria rimbalza la questione offensiva, ma in questo momento servono i punti. Raffaello e il suo derbydi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Il Bologna un esame da non fallire. Dall’Austria rimbalza la questione offensiva, ma in questo momento servono i punti. Raffaello e il suo derby
Copertina
Alberto PolverosiVienna sarà la svolta come la Lazio un anno fa? Pioli spera nella... ripresina. Attenzione a Orsolini, il capocannoniere della Serie A
Luca CalamaiLa squadra è con Pioli. Ndour titolare in campionato. Dzeko invoca giustamente le due punte. Ora Kean per battere il Bologna. Anche senza la Fiesole nuova il Centenario può diventare un momento magico
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com