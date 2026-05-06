Serie A, Roma-Lazio di lunedì alle 18? Ecco gli ultimi sviluppi sul calendario

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Arrivano nuovi aggiornamenti rispetto all'orario del derby di Roma della 37° giornata di campionato. La decisione di far giocare Roma-Lazio all'ora di pranzo di domenica 17 maggio starebbe, infatti, creando più di qualche perplessità a Questura e Prefettura della Capitale. Orario che sarebbe stato scelto per ovviare al problema della concomitanza con la finale degli Internazionali d'Italia di tennis. Il problema, però, è che, insieme a Roma-Lazio, dovrebbero giocare anche tutte le altre squadre coinvolte nella lotta Champions, quindi anche la Juventus, impegnata proprio contro la Fiorentina.

Il Viminale proibisce, dopo gli scontri del passato, che Roma-Lazio si giochi la sera e l'unica alternativa, riferisce La Gazzetta dello Sport, sarebbe slittare il match a lunedì alle 18, ma sarebbe comunque nel pomeriggio di un giorno feriale e avrebbe un impatto non indifferente sui tifosi e sui diritti tv. Per questo Simonelli ha già spiegato che non sembra essere un'ipotesi percorribile.

Tra le novità delle scorse ore spicca il fatto che la finale del torneo di tennis inizierà alle 17 e che sarà necessario un aumento delle forze dell'ordine per gestire il deflusso dall'Olimpico. Andranno, quindi, messi in conto tutti i rischi di un evento di tale portata: non si escludono, infatti, possibili tensioni sia prima che dopo la partita, soprattutto considerando che l’afflusso sarà convogliato esclusivamente solo dalla zona dell’obelisco e della cosiddetta “Palla”. In poche parole, chi gestisce l'ordine pubblico preferirebbe si giocasse il giorno successivo. Nelle prossimi giorni tutto sarà più chiaro.