Serie A, oggi si riparte con 4 gare in programma: in serata Roma-Bologna

Serie A, oggi si riparte con 4 gare in programma: in serata Roma-BolognaFirenzeViola.it
Oggi alle 13:15News
di Redazione FV

Dopo quasi tre mesi di assenza oggi torna il campionato. Alle 18:30 inizia ufficialmente la Serie A 2025-2026. Una Serie A che riparte con due match in programma nel tardo pomeriggio, da una parte, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, i campioni in carica del Napoli sfideranno il Sassuolo mentre dall'altra, a Marassi, Genoa e Lecce si giocheranno i primi punti della stagione. Interessanti poi i due match della serata, calcio d'inizio alle 20:45. All'Olimpico farà il suo esordio sulla panchina della Roma Gian Piero Gasperini. Ad affrontare i giallorossi ci sarà il Bologna di Vincenzo Italiano. A San Siro invece andranno in scena due ritorni: quello sulla panchina del Milan in Serie A di Massimiliano Allegri e quello nel massimo campionato nazionale della Cremonese. Di seguito il programma con i match di oggi: 

SERIE A
18:30 Genoa vs Lecce
18:30 Sassuolo vs Napoli
20:45 Milan vs Cremonese
20:45 Roma vs Bologna