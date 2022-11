SERIE A, Occhi al Mondiale: da gennaio maxi recuperi?

Anche in Serie A, a partire dalla ripresa del 4 gennaio, potremmo vedere applicati lunghi tempi di recupero nelle partite, come sta accadendo al Mondiale. Una svolta che segnerebbe un gran cambiamento, anticipato da Pierluigi Collina già mesi fa: “L’obiettivo è far sì che le partite non durino più 42, 43, 44 minuti. Questo è inaccettabile”. L'ex arbitro ha quindi spiegato che questi recuperi larghi servono per compensare le lunghe perdite di tempo delle partite, come i gol, visto che le esultanze durano anche più di un minuto. In Italia, spiega La Gazzetta dello Sport, nelle prime 15 gare stagionali la media dei minuti giocati a partita è stata di 54’. Troppo poco per un calcio in cui si viaggia a ritmi elevati e in cui il tempo di gioco buono - si legge -sarebbe di 60 minuti.