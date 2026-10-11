Ufficiale Genoa, è rivoluzione: via Diego Lopez, dentro Modesto e Melissano

Nonostante il successo per 2-1 contro la Fiorentina, oggi il Genoa ha scelto di rivoluzionare il proprio assetto dirigenziale. Il club ligure ha annunciato l’addio del Chief of Football, Diego Lopez, e ufficializzato l’arrivo di François Modesto, che ne prenderà il posto, e Stefano Melissano in vista di nuovo direttore sportivo. Questi le due note diffuse dai rossoblù: "Il Genoa CFC comunica la conclusione del rapporto professionale con Diego López, che lascia il ruolo di Chief of Football del Club. La Società desidera esprimergli il più sentito ringraziamento per l’impegno, lo sviluppo delle diverse aree della struttura sportiva, la dedizione e la grande professionalità dimostrate nel corso del suo mandato alla guida dell’area tecnica rossoblù. Il Genoa CFC rivolge a Diego López i migliori e più sinceri auguri per il prosieguo della sua carriera professionale".

I nuovi dirigenti del Genoa

"Il Genoa CFC comunica l’ingresso nell’organigramma societario di François Modesto in qualità di Chief of Football e di Stefano Melissano nel ruolo di Direttore Sportivo. François Modesto, a cui verrà affidata la gestione strategica e l’indirizzo dell’area tecnica del Club, vanta una consolidata esperienza dirigenziale a livello internazionale e nazionale. Stefano Melissano assume la direzione sportiva della prima squadra, affiancando la struttura tecnica nella selezione e gestione delle risorse e nelle operazioni di calciomercato, in continuità con il percorso di sviluppo e valorizzazione della rosa. Il Genoa CFC rivolge a François Modesto e Stefano Melissano i migliori auguri di buon lavoro per le rispettive cariche all’interno del Club".